Школьница подожгла дом с родителями на Кубани

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Несовершеннолетнюю отправили в психоневрологический диспансер, где специалисты оценят ее психоэмоциональное состояние.

Во время поджога в доме находились родители девочки, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Никто не пострадал. Предположительно, старшеклассница пошла на такие меры после конфликта в семье. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, если у нее не подтвердятся психические отклонения.

Школьница подожгла дом в поселке Первомайском Ленинградского района.