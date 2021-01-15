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    15 января 2021, 19:47

    Школьница подожгла дом с родителями на Кубани

    Алена Макаренко

    Возбуждено уголовное дело после поджога дома на Кубани, который устроила школьница. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В здании находились ее родители.
    Школьница подожгла дом с родителями на Кубани

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

    Несовершеннолетнюю отправили в психоневрологический диспансер, где специалисты оценят ее психоэмоциональное состояние.

    Во время поджога в доме находились родители девочки, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Никто не пострадал. Предположительно, старшеклассница пошла на такие меры после конфликта в семье. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, если у нее не подтвердятся психические отклонения.

    Школьница подожгла дом в поселке Первомайском Ленинградского района.