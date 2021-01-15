Школьница подожгла дом с родителями на Кубани
Возбуждено уголовное дело после поджога дома на Кубани, который устроила школьница. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В здании находились ее родители.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Несовершеннолетнюю отправили в психоневрологический диспансер, где специалисты оценят ее психоэмоциональное состояние.
Во время поджога в доме находились родители девочки, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Никто не пострадал. Предположительно, старшеклассница пошла на такие меры после конфликта в семье. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, если у нее не подтвердятся психические отклонения.
Школьница подожгла дом в поселке Первомайском Ленинградского района.