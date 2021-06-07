Школьница избила сверстницу в заброшенном здании в Ростове-на-Дону

Полицейские начали проверку после того, как одна школьница избила другую. Нападение произошло на территории заброшенного здания в городе Красный Сулин Ростовской области.

Как сообщили в ГУМВД России по региону, случай произошел еще 2 мая. Только через две недели в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что ее дочь избили.

«Полицейские в ходе проверки установили личность несовершеннолетней, которая причинила травмы своей сверстнице», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводится проверка. В ближайшее время решится вопрос о применении профилактических мер в отношении виновницы произошедшего. Рассматривается вариант перевести ее в специальное учебно-воспитательное учреждение. Родителей девочки могут привлечь к ответственности.