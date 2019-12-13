Школьница из Воркуты заперла в квартире вора-неудачника и ушла в музыкальную школу

Выяснилось, что восьмилетняя школьница по дороге в музыкальную школу встретила незнакомого мужчину, который представился другом ее матери. Он пояснил, что хотел бы сделать «сюрприз» и дождаться ее дома.

Ему удалось уговорить девочку, и она пустила незнакомца в квартиру. При этом школьница объяснила, что ей нужно на занятия в музыкальную школу, и ушла, не забыв запереть дверь на ключ.

После этого девочка тут же позвонила маме и рассказала о ждущем ее дома «сюрпризе». Женщина вызвала на место полицию и сама поспешила домой.

Прибывшая к квартире группа реагирования задержала злоумышленника, когда он укладывал в свой пакет бытовую технику. Неудачливым вором оказался 26-летний житель Воркуты, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Против него завели уголовное дело по статье «Попытка кражи».