Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата. Прощальное послание она написала его кровью

В германском Детмольде 15-летняя школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и оставила матери записку на стене его кровью. Свою вину школьница признала.

Мать девочки попросила ее присмотреть за маленьким братом, написало издание The Sun. Пока ребенок спал, сводная сестра нанесла ему 28 ударов ножом. Девочка признала свою вину, позже рассказали в полиции.

Школьнице грозит тюрьма. Психологи считают, что из-за рождения брата девочка чувствовала себя обделенной материнской лаской.

В Мельбурне ранее мужчина напал с ножом на прохожих. Он смертельно ранил двух человек, еще двое серьезно пострадали. Полицейские застрелили нападавшего во время задержания. По словам представителей полиции, это не первое нападение мужчины на прохожих. Личность нападавшего удалось установить. Он не связан с какими-либо террористическими организациями и не имеет отношения к криминалу.