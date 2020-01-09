Школьница из Омска забила свою мать молотком до смерти. Женщина застала дочь в постели с парнем
По информации пресс-службы областного СУ СКР, ссора произошла в ночь на 31 декабря. Женщина начала ругаться со своей дочерью и 18-летним молодым человеком. В какой-то момент юноша начал бить женщину ножом, а школьница несколько раз ударила свою мать молотком по голове, а также ранила ее ножом.
Пострадавшая смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Женщину доставили в больницу, но она скончалась.
Как уточняет kp.ru, конфликт возник из-за того, что мать вернулась домой раньше времени и увидела дочь в одной постели с молодым человеком. После случившегося специалисты обнаружили на теле погибшей порядка 30 ножевых ранений.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и задержали школьницу и ее парня. Молодым людям предъявили обвинения и отправили под стражу. Сейчас расследование дела продолжается.