Восьмиклассница из Москвы придумала историю о нападении на нее и изнасиловании. Она сочиняла все, поскольку боялась возвращаться домой пьяной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 14-летняяя девушка вместе с подругами планировала выпить. С утра мама проводила ее на автобус, но школьница вышла на следующей остановке и пришла к подругам.

После вечеринки девушка была пьяна и стала переживать о реакции родителей. Подружки посоветовали не ехать домой. Мама разыскивала ее примерно с 18:30, но телефон был недоступен.

Когда девочка пришла домой, выдала историю об изнасиловании. Якобы на нее мужчина азиатской внешности в черной одежде и маске. Родители подали заявление в полицию.

Однако правоохранительные органы после просмотра камер видеонаблюдения поняли, что школьница соврала. Какое-то время она все еще настаивала на своей версии, но потом раскрыла правду.

Мама девушки рассказала, что раньше ее дочь хорошо училась и участвовала в олимпиадах, но в последнее время успеваемость девушки снизилась.