Школьница из Ленобласти призналась в регулярных занятиях групповым сексом
14-летняя жительница Пушкина во время ссоры с матерью заявила, что уже полгода регулярно занимается сексом с двумя парнями. Женщина заявила в полицию об изнасиловании, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
18 января в полицию города Пушкин обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, двое 19-летних парней изнасиловали ее дочь. По словам девочки, связь с юношами продолжалась с июля 2019 года.
Один из парней уже дал показания полиции. Другого участника событий на данный момент разыскивают. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.