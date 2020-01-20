Школьница из Ленобласти призналась в регулярных занятиях групповым сексом

18 января в полицию города Пушкин обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, двое 19-летних парней изнасиловали ее дочь. По словам девочки, связь с юношами продолжалась с июля 2019 года.

Один из парней уже дал показания полиции. Другого участника событий на данный момент разыскивают. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.