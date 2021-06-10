В Екатеринбурге разыскивают богатого незнакомца из соцсетей, который разводил 12-летнюю школьницу на интимные видео за деньги. В переписках с ней мужчина называл себя Дориан Грей.

Региональный СК уже возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в мае 2020 года преступник начал писать девочке в WhatsApp с болгарского номера, а потом они стали переписываться во «ВКонтакте». У него было сразу три аккаунта. Один из них он вел под ником Дориан Грей. Позже школьница узнала, что его настоящее имя Александр.

Мужчина просил свою юную знакомую снимать для него интимные видео. За каждую съемку он перечислял деньги на банковскую карту ее мамы, а девочка пользовалась ими втайне от родителей.

В ноябре спонсор попросил сделать для него что-то новое. Тогда школьница привела к себе в гости пятилетнюю соседку и сняла видео с ней. За это он перечислил ей 500 рублей, добавил источник.

Преступления вскрылись, когда о случившемся узнали матери обеих девочек. Они обратились в правоохранительные органы. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.