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    20 января 2022, 17:31

    Школьница громким криком спугнула напавшего на нее мужчину в Кузбассе

    Дарья Морозова

    Полиция Кузбасса разыскивает мужчину, который пытался напасть на 11-летнюю девочку. Об этом сообщила ГТРК.

    По данным ИА «Невские новости», злоумышленник выследил школьницу и зашел за ней в подъезд жилого дома. Девочка громко закричала, после чего мужчина сбежал.

    «Подробно описать нападавшего девочка не смогла, пояснила, что он был одет во все черное», — уточнили в МВД.

    Девочка не пострадала, злоумышленник не успел предпринять никаких действий. Теперь он в розыске.