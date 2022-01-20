Школьница громким криком спугнула напавшего на нее мужчину в Кузбассе

Полиция Кузбасса разыскивает мужчину, который пытался напасть на 11-летнюю девочку. Об этом сообщила ГТРК.

По данным ИА «Невские новости», злоумышленник выследил школьницу и зашел за ней в подъезд жилого дома. Девочка громко закричала, после чего мужчина сбежал.

«Подробно описать нападавшего девочка не смогла, пояснила, что он был одет во все черное», — уточнили в МВД.

Девочка не пострадала, злоумышленник не успел предпринять никаких действий. Теперь он в розыске.