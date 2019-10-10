Школьников осудили за убийство прохожего в Татарстане

Подростки 14-летний Ильназ Гимазетдинов и 15-летний Вадим Киселев в июле текущего года ночью гуляли по городу Альметьевск. Сообщается, что школьники были пьяны. Во время прогулки они заметили на скамейке 48-летнего Рината Гайнанова, который курил после окончания смены в такси. Школьники обратились к нему с просьбой дать им сигарету, на что получили категорический отказ. В ответ на это парни разозлились и напали на Гайнанова.

Приятели повалили его на землю и начали бить ногами, буквально прыгая у него на голове. В результате этого мужчина скончался. Пьяные нападавшие раздели погибшего и разбросали его одежду по улице, затем отправились в бар с его деньгами. Злоумышленников задержали сотрудники ППС, которые заметили кровь на одежде подростков.

Суд приговорил Ильназа и Вадима к 6,5 года лишения свободы.