Школьников из Алтая осудят за угон машины

Трое школьников из Целинного района Алтайского края похитили чужой автомобиль и прокатились в нем по улицам населенного пункта. Теперь молодых людей ждет суд. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Наш Бийск».

По версии следователей, четверо подростков, среди которых было трое несовершеннолетних, вскрыли чужой автомобиль и украли его. Спустя время злоумышленников задержали сотрудники полиции. Свою вину молодые люди признали. Материалы уголовного дела передали в суд.