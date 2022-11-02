Школьники жестоко избили подростка и требовали у него деньги в Новосибирской области | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 16:08 Школьники жестоко избили подростка и требовали у него деньги в Новосибирской области Отец избитого в селе Новолуговое подростка заявил, что дети вымогали у сына деньги

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Несколько человек избили 14-летнего подростка во дворе школы в селе Новолуговое в Новосибирской области. Мальчик получил серьезные травмы. Его отец Денис рассказал «360», что у его сына требовали деньги. Мужчина также заявил, что будет добиваться наказания виновников.

Причиной конфликта стало то, что его сына после урока ОБЖ толкнул одноклассник, якобы нечаянно, а мальчик возмутился.

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Денис утверждает, что после уроков его ребенка ждали у школы около пяти человек. По его словам, сначала у сына потребовали 500 рублей. Когда он отказал, ему стали угрожать: если он не принесет завтра 500 рублей, то послезавтра должен будет 1500, через день уже две тысячи и так далее.

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«То есть здесь уже вымогательство под угрозой расправы», — отметил собеседник «360».

Денис опасается, что избившие его сына могут уйти от ответственности. Пока следователи говорили о статьях 115 и 113 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». Мужчина подчеркнул, что у его сына зафиксировали увечья, но никак не легкий вред здоровью. Отец мальчика сказал, что бил в основном один из одноклассников.

«Ему на данный момент всего лишь 13 лет, он уходит от уголовной ответственности, ему ничего не будет — просто комиссия по делам несовершеннолетних. Его дружки, которые принимали участие в съемке этой мерзости, тоже уйдут от ответственности», — сказал папа.

По его словам, сына сегодня забрали из больницы.

«Неделю там лежал. Как чувствует — побои, синяки ссадины. Состояние не очень, но дома и стены лечат», — поделился Денис.

Он добавил, что 3 ноября мальчик поедет на судмедэкспертизу. По ее результатам будет известно, как статья УК РФ все же должна применяться. Мальчика в ближайшем будущем ждет серьезная лицевая операция.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова сообщила, что словесный конфликт между двумя одноклассниками произошел в селе Новолуговое днем 26 октября.

«После окончания занятий, находясь на территории школы, 13-летний подросток избил 14-летнего [мальчика], причинив ему множественные телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи должны установить причину и мотивы случившегося. Руководство СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки по факту произошедшего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления.

Сотрудница отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону добавила, что 27 октября в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившемся туда 14-летнем подростке с травмой лица. Его мама подала заявление в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили женщину, а также нападавшего подростка и его представителя. Семья начавшего драку мальчика не состоит на учете. МВД проводит проверку, по ее фактам будет принято решение в соответствии с законодательством.