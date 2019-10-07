Школьники закопали живьем щенков под Екатеринбургом. Полиция начала проверку
Тела убитых в Башкирии щенков передали на экспертизуПодробнее
«Сегодня в местной школе инспекторами ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение», — рассказал РИА «Новости» руководитель областного главка Валерий Горелых.
Ранее куратор приюта для животных «Новая жизнь» Елена Кузьмина на странице организации в соцсети «ВКонтакте» заявила, что четверо шестиклассников из деревни Большое Седельниково на глазах у других детей закопали живых четверых щенков бездомной собаки. После этого они выкопали животных и забили их камнями. Другие ребята смогла спасти одного щенка. Он с переломом плечевой кости находится в клинике.
Кузьмина сообщила о жестоком обращении с собаками вечером 5 октября. После этого участковые осмотрели место ЧП и допросили свидетелей.