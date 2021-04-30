Школьники вместе с бомжом ограбили магазин и ранили очевидца в Петербурге

Три человека ворвались в магазин «Магнит» в Санкт-Петербурге, ограбили его, ранили сотрудника и сбежали. Позже их задержала полиция. Преступниками оказались 19-летний бомж и два школьника. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло днем 24 апреля на улице Туристская. Однако о нем стало известно только сейчас.

Магазин ограбили три человека. Рабочий попытался поймать воров, между ними произошла драка. В итоге 34-летний мужчина получил ранение в бедро. С колото-резаным ранением в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Полиция вечером 25 апреля на улице Кустодиева, в доме 20, корпус 2, задержала подозреваемых. Ими оказались бомж, а также двое восьмиклассников.

Одного из школьников допросили в качестве свидетеля и отпустили под обязательство о явке. В отношении другого подростка решается вопрос об избрании меры пресечения. Бомж задержан. Ранее он был судим за мошенничество и грабеж.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Расследование дела продолжается.