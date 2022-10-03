Школьники напали на 82-летнюю женщину в Казани. Дочь рассказала о выходке беспризорников | 360°

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Школьники напали на 82-летнюю женщину в Казани. Дочь рассказала о выходке беспризорников

Мальчики в Казани напали на 82-летнюю старушку

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Компания мальчиков в Казани напала на 82-летнюю пенсионерку. Они накричали на нее, бросили игрушку и ударили по спине. Хулиганов спугнула дочь. Она рассказала «360», что теперь пожилая женщина боится выходить на улицу.

Пятеро мальчиков подошли к пенсионерке, которая вышла на улицу подышать. Они стали показывать ей сначала одну игрушку, потом другую, а затем бросаться ими, кричать, материться и плеваться.

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«Вы знаете, что это такое? Это Minecraft», — сказал мальчик и ткнул игрушкой ей в лицо.

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Он повторил так несколько раз, а потом ударил пенсионерку по спине. Хулиганы уходили и возвращались. Так продолжалось до тех пор, пока ее дочь не вышла на улицу.

Женщина не сразу поняла, что произошло, потому что мать говорила сбивчиво и вспоминала все обрывками — у нее деменция. Она жаловалась на мальчиков, просила вернуться домой. Когда они зашли в квартиру, дочь решила посмотреть видео с камеры наблюдения на домофоне.

«Потом вышла на улицу, потому что я не знаю, что это за мальчики, почему они так сделали. Девочки гуляли, спросила их, что за мальчики, видео не стала показывать. Они ответили, они из школы №130. <…> Она боится на улицу выходить, боится за меня», — рассказала она.

Мальчиков в этом дворе видели и раньше. Соседи назвали их беспризорниками и рассказали, что они, как минимум, второй день сидели на мусорной площадке и приставали к людям.

В полицию женщина не пошла. Она решила сначала найти хулиганов через школу и поговорить с их родителями. Директору позвонила ее дочь, но в школе сказали, что не знают о них. Тогда золовка пожаловалась в подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Казани. Делом заинтересовались инспекторы.

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