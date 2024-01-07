Криминал 07 января 2024, 17:14 Школьники-лжеминеры из Мордовии стали фигурантами уголовного дела Shot: против школьников-лжеминеров из Мордовии возбудили дело РИА «Новости»

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Компания школьников в Мордовии пять раз перед Новым годом сообщала о якобы минировании учебного заведения, потому что приятелям не хотелось идти на уроки. Теперь против них возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, сообщения о якобы заложенных бомбах в Старошайговской школе рассылали шестеро 15-летних подростков.

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Экстренные службы реагировали на информацию, проводили эвакуацию учеников. Собеседник Shot отметил, что письма на адреса школы поступали с конца ноября по конец декабря, в том числе в последний учебный день перед Новым годом.

Но каникулы лжеминерам продлить не удалось — их вычислили и задержали.

По данным Shot, по факту случившегося возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Выяснилось, что все школьники растут в благополучных семьях. Подростки рассказали, что просто устали ходить на занятия. Пока им избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Праздничные выходные им пришлось проводить под усиленным контролем родителей.