Школьники избили сверстников и сняли нападение на телефон в Сведловской области

Следователи начали проверку после публикации видео расправы группы подростков над двумя сверстниками в Сухом Логе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана объективная правовая оценка на предмет наличия в этой ситуации признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство, совершенное группой лиц“», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас проводятся исследования для определения степени тяжести вреда, который был причинен здоровью двух пострадавших подростков.

В аккаунте «Сухой Лог» в Instagram ранее появилось видео, на котором видно, как несколько человек бьют подростков. Все происходило на территории школы, но никто из учителей или охраны не пришел на помощь подросткам, сообщил телеканал РЕН ТВ. Сейчас видео уже недоступно из-за потенциально неприемлемого контента.

Мотивы нападавших пока не известны, проверка продолжается.