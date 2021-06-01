Школьники избили 13-летнюю девочку под Челябинском и сняли все на видео

Две девочки в Верхнем Уфалее избили 13-летнюю девочку. Их сверстники снимали все на телефон. Видео появилось в интернете. Следственный комитет по региону начал проверку.

«По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки», — сказано в сообщении СК.

«Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» написало, что 18 мая около 14:00 две семиклассницы устроили разборки со сверстницей на пустыре. Посмотреть на это пришли другие подростки, которые снимали происходящее на камеру. На кадрах видно, что жертву били по лицу и пинали.

Когда пострадавшая пришла домой, то сказала маме, что ударилась в школе. Женщина узнала правду, когда ей прислали видео. Она написала заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное дело по статье КоАП РФ «Побои».

Znak.сom написал, что причиной «стрелки» стал мальчик. Якобы избитая девушка целовались с чужим парнем.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.