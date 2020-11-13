Школьникам из Мехико заплатили за выброс расчлененного тела

Останки принадлежали 12-летнему юноше, который пропал 10 октября. Тогда он возвращался с футбольного поля. По заключению судмедэксперта, жертву задушили.

Правоохранители задержали подростков в районе Герреро, известном криминогенной средой. Подозреваемые отрицают, что знают что-либо о погибшем. По словам несовершеннолетних, неизвестные заплатили им по 97 долларов за то, чтобы они вынести чемодан на свалку.

Полицейские провели допрос и изучили записи камер видеонаблюдения в этом районе. После этого они пришли с ордером на обыск и осмотрели заброшенную квартиру, из которой подростки вынесли тело. Правоохранители не заметили в помещении следов крови и насилия. Стражи порядка предположили, что злоумышленники похитили жертву. Не дождавшись выкупа от родителей, они решили избавиться от юноши.

Это уже четвертое убийство подростка в Герреро за последние две недели. Двумя днями ранее полицейские обнаружили останки 17-летнего мальчика в заброшенном здании. На теле они заметили следы пыток, напомнило радио «Комсомольская правда».