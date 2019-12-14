Школьника задержали за избиение сверстника под Ярославлем

Правоохранители задержали ученика одной из местных школ. Следствие просит заключить подростка под стражу, для этого направлено ходатайство в суд.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц». Максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетнему, — 10 лет воспитательной колонии.

Школьник в присутствии товарищей жестоко избил 13-летнего мальчика. Пострадавшего он много раз ударил ногами и руками. Свидетели драки не вмешивались в происходящее, они записывали видео и хихикали. Стражи порядка задержали самого активного участника потасовки. Личности остальных устанавливаются.

Пострадавший мальчик провел на лечении около трех недель. Скандал разразился после того, как в соцсетях опубликовали видеозапись.