Школьника задержали в Челябинске за приставания к девочке

Ученика восьмого класса задержали в Челябинске. Его обвиняют в приставании к десятилетней девочке. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Нападение произошло около часа дня в подъезде дома в Курчатовском районе, на улице Аношкина. Подросток совершил насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело», — поделился инсайдер.

Ситуация произошла 31 октября около часа дня. Ранее дети уже были знакомы. О случившемся пострадавшая рассказала своим родителям. Они, в свою очередь, обратились в полицию. При этом физических травм ребенок не получил.