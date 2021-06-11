Школьника задержали по делу о лжеминировании в Омске

Школьника задержали по подозрению в рассылке ложной информации о минировании различных учреждений в Омске. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт областного управления МВД.

По данным ведомства, 17-летний молодой человек отправил в разные организации, среди которых были школы, сообщения о минировании. Все учреждения проверили, никакой опасности там обнаружено не было.

«Фигурант отрицательно характеризуется в школах, где он обучался в последние годы, значительную часть времени проводит в Интернете. При проведении следственных действий он пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений», — говорится на сайте.

Заведено уголовное дело. Школьника подозревают в четырех подобных эпизодах.