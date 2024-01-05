Криминал 05 января 2024, 22:32 Школьника ударили ножом в грудь на остановке в Петербурге СК: подростка ранили ножом на автобусной остановке в Петербурге РИА «Новости»

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Двое молодых людей напали на школьника на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Один из них ударил подростка ножом в грудь, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«На остановке в Московском районе произошел конфликт между девятиклассником и двумя молодыми людьми. В результате мужчина нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнего. Подростка госпитализировали», — указали в сообщении.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по расследованию уголовного дела, которое завели по статье о покушении на убийство.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался 18-летний житель Республики Татарстан.

Похожая ситуация случилась и в Иркутске. Толпа подростков устроила потасовку на Байкальской улице. Один из юношей нанес школьнику четыре ножевых ранения, от которых пострадавший скончался.