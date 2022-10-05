Школьника избили в Кузбассе и сняли все на видео | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 15:21

Пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным открылся в Истре

Спецоперация

05 октября 2022, 15:20

Украина планирует новые провокации. Гибель мирных жителей будет ей только на руку

Реклама

Мир

05 октября 2022, 15:15

Активисты Greenpeace попытались сорвать выступление Лиз Трасс

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении

Спецоперация

05 октября 2022, 15:08

ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера»

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Эксклюзив

05 октября 2022, 14:27

Школьника избили в Кузбассе и сняли все на видео

Школьника жестоко избили в городе Топки в Кемеровской области и сняли все на видео

Читать 360tv в

Сверстник избил подростка в одной из школ города Топки Кемеровской области. Уже проводится доследственная проверка. Источник, знакомый с ситуацией, заявил «360», что это была драка.

Видео, как один школьник избивает другого, попало в Сеть накануне. Запись появилась в группе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как один мальчик бьет другого. В какой-то момент обидчик с разбегу ударяет свою жертву обеими ногами по голове.

Реклама

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Топки в одном из учебных заведений подросток избивает сверстника. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении СУ СК РФ по региону.

Реклама

Следственная группа осмотрела место происшествия. Правоохранительные органы устанавливают участников избиения, их возраст, причину конфликта, а также насколько пострадал мальчик.

Действиям администрации учебного заведения дадут юридическую оценку. В итоге следствие примет процессуальное решение.

Известно, что случай произошел в МБОУ «Усть-Сосновская ООШ». Знакомый с ситуацией человек рассказал «360», что все это не было избиением. Якобы сначала произошел конфликт, а потом началась драка.

Школы

Избиения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама