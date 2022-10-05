Школьника избили в Кузбассе и сняли все на видео | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Школьника избили в Кузбассе и сняли все на видео Школьника жестоко избили в городе Топки в Кемеровской области и сняли все на видео

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Сверстник избил подростка в одной из школ города Топки Кемеровской области. Уже проводится доследственная проверка. Источник, знакомый с ситуацией, заявил «360», что это была драка.

Видео, как один школьник избивает другого, попало в Сеть накануне. Запись появилась в группе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как один мальчик бьет другого. В какой-то момент обидчик с разбегу ударяет свою жертву обеими ногами по голове.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Топки в одном из учебных заведений подросток избивает сверстника. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении СУ СК РФ по региону.

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Следственная группа осмотрела место происшествия. Правоохранительные органы устанавливают участников избиения, их возраст, причину конфликта, а также насколько пострадал мальчик.

Действиям администрации учебного заведения дадут юридическую оценку. В итоге следствие примет процессуальное решение.

Известно, что случай произошел в МБОУ «Усть-Сосновская ООШ». Знакомый с ситуацией человек рассказал «360», что все это не было избиением. Якобы сначала произошел конфликт, а потом началась драка.

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