Школьника из Удмуртии осудили за нападение с молотком на бабушку с дедушкой

Суд в Удмуртии приговорил к пяти годам воспитательной колонии 15-летнего подростка, который избил молотком своих бабушку и дедушку. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, 19 июля 2020 года пьяный девятиклассник пришел с молотком в дом бабушки и дедушки в селе Каракулино, чтобы забрать у них деньги. Однако оба пенсионера оказались дома. Тогда несовершеннолетний несколько раз ударил каждого пожилого человека молотком по голове. Затем юноша забрал чуть более 14 тысяч рублей и скрылся.

Травмы получили 72-летний мужчина и 66-летняя женщина, их экстренно доставили в больницу в Ижевске. Внука в тот же день задержали и заключили под стражу.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.