Школьника из Ростовской области задержали за распространение наркотиков

Сотрудники полиции задержали 17-летнего школьника из Белокалитвинского района Ростовской области. Подросток занимался распространением наркотических веществ. Об этом сообщил RostovGazeta со ссылкой на региональное УСКР.

Молодого человека задержали 20 мая на дороге неподалеку от хутора Богураев. Полицейские обнаружили при нем крупную партию запрещенных препаратов. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.

«По решению суда несовершеннолетнего арестовали. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.