Школьника из Набережных Челнов обвинили в угоне грузовика

Школьника из Татарстана обвинили в угоне «Газели». Мальчику 13 лет. В его отношении открыли уголовное дело, которое уже передали в суд. Об этом сообщили «Челнинские Известия».

Уголовное дело завело дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Издание сообщило, что 21 августа примерно в 04:00 подросток около одного из домов города забрался в салон машины, которая принадлежит юридическому лицу. Мальчик завел смог завести двигатель и поехал по Набережночелнинскому проспекту.

Он самостоятельно доехал до магазина в 31-м комплексе, где заехал на парковку, а затем убежал. Там сотрудники полиции позже и заметили грузовик.

Вся информация для дальнейшего разбирательства передана сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.