Школьника арестовали в Петербурге за попытку убить семью

По данным ведомства, 15-летний школьник в ночь на 8 ноября взял нож и нанес своей шестилетней родственнице три удара ножом. После он взял травматический пистолет и пошел в спальню родителей. Там он дважды выстрелил в сторону матери и один раз в сторону отца.

Убить родителей он не смог, так папа сумел скрутить сына. Пострадавшую девочку в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу.

Прибывшие на место следователи завели в отношении школьника уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подростку уже предъявили обвинение.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга принял решение поместить юношу под стражу. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как сообщило издание 78.ru, на допросе молодой человек заявил, что на страшный поступок его толкнула чрезмерная опека со стороны родителей. По его словам, он поздний ребенок и мать контролировала его во всем. На убийство он решил пойти после того, как ему не разрешили проводить девушку после концерта.

Травматический пистолет он взял у отца и спрятал в своей комнате, там же он хранил нож. После нападения он планировал сбежать в Ленинградскую область. Если бы на его след вышли, то он хотел покончить с собой.

Соседи семьи в беседе с 360» рассказали, что никогда не замечали никаких отклонений за мальчиком. Он всегда был вежливым и со всеми здоровался. Не было проблем и в семье.