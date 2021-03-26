Школьник застрелил сверстника из ружья в Ростовской области

Тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением обнаружили в Ростовской области. Об этом рассказал представитель Следственного управления СК России по региону.

Погибшего подростка нашли 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. Рядом с ним лежали охотничье ружье «Сайга 12с», два патрона и стреляная гильза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Обстоятельства смерти мальчика выясняются. Следователи проверят, как родители и органы системы профилактики исполняют свои обязанности. Также в ведомстве оценят, соблюдались ли требования закона о хранении огнестрельного оружия.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что семиклассника случайно застрелил его же сверстник. Тот выстрелил из ружья своего отца. Два школьника остались дома одни. Неподалеку был еще старший брат, но он сидел за компьютером и не знал, чем занимаются младшие. Дети достали из сейфа ружье, играли, позже один застрелил другого по неосторожности, отметил источник агентства.

Старший брат услышал выстрел и сразу позвонил матери. Фельдшер приехал спустя несколько минут и констатировал смерть несовершеннолетнего. Вскрытие показало, что дробью перебиты все ребра и легкие, следы пороха остались на одежде младшего ребенка.