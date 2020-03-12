Школьник в Приамурье расстрелял учеников из пневмата

Старшеклассник одной из школ города Свободного в Амурской области открыл на перемене стрельбу из пневматического пистолета. Есть раненые. Полиция открыла дело о хулиганстве.

Сообщение о стрельбе в местной школе поступило в дежурную часть МО МВД России «Свободненский» днем 12 марта. На место выехали правоохранители. Они выяснили, что стрельбу из пневматического пистолета открыл один из старшеклассников, 18-летний ученик этой же школы.

Двое учеников помладше, из шестого и восьмого классов, получили ранения. Их состояние опасения не вызывает.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело», — рассказали в МВД Приамурья.

Стрелку избрали меру процессуального принуждения: ему придется по первому требованию появляться в отделении полиции. Сейчас правоохранители выясняют, как школьнику удалось пронести оружие в школу, а также по какой причине он решил пустить пистолет в ход. По одной из главных версий полиции, причиной происшествия стало озорство старшеклассника и его желание покрасоваться перед приятелями.