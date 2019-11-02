Школьник пырнул ножом сверстника в Ленинградской области
Конфликт между двумя 14-летними подростками закончился поножовщиной — один из участников стычки достал нож и ударил другого в живот. Инцидент произошел в Кудрово (Ленинградская область). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Вечером 01 ноября 2019 года на одной из улиц города Кудрово два 14-летних подростка устроили потасовку. Оба получили травмы: один — головы и лица, а второй — ножевое ранение в живот.
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Их госпитализировали. Медики оказывают подросткам всю необходимую помощь.
Следователи изучат условия проживания и обучения участников драки, а после этого дадут оценку тем, кто занимается в их школах профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.
Более подробной информации о случившемся пока нет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить зачинщика драки.