Школьник пырнул ножом сверстника в Ленинградской области

Вечером 01 ноября 2019 года на одной из улиц города Кудрово два 14-летних подростка устроили потасовку. Оба получили травмы: один — головы и лица, а второй — ножевое ранение в живот.

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Их госпитализировали. Медики оказывают подросткам всю необходимую помощь.

Следователи изучат условия проживания и обучения участников драки, а после этого дадут оценку тем, кто занимается в их школах профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

Более подробной информации о случившемся пока нет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить зачинщика драки.