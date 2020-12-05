Школьник признался в убийстве бабушки в Санкт-Петербурге

Несовершеннолетний убил пенсионерку 3 декабря в квартире одного из домов на проспекте Юрия Гагарина. Подросток поссорился с пожилым человеком, схватился за нож и нанес несколько ранений. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

На следующий день юноша пришел в полицию и признался в преступлении.

Следователи изучают отпечатки пальцев, снятые в квартире, а также окурки, ножи и одежду.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С 2019 года подозреваемый 10-классник уже пять раз был судим за грабеж, разбойное нападение, кражи и угон автомобиля, написало информационное агентство «Невские новости». По данным полиции, некоторые преступления он совершал вместе с подельниками. После последнего перед убийством бабушки правонарушением правоохранители обязали опекунов подростка присматривать за ним.

В конце ноября следователи задержали двух жителей Подольска, которые напали с ножом на девятилетнего мальчика. Ими оказались дочь опекуна ребенка и ее сожитель.