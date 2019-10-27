Школьник облил кипятком и разрезал мать в Петербурге
Двенадцатилетний мальчик убил свою мать в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Убийство произошло в ночь на 27 октября. По версии следствия, подросток поливал мать кипятком из чайника, а также вырезал части тела острым предметом. В квартире полицейские нашли нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик — что именно стало орудием убийства, пока не ясно.
Известно, что у ребенка есть брат-близнец. По неподтвержденным данным, тот наблюдал за всеми действиями ближайшего родственника. Оба несовершеннолетних — умственно отсталые, а семья состоит на учете.
Во время убийства отец был в квартире, находился в полупьяном состоянии. Он позвонил своим родителям, которым рассказал о случившемся. Те уже и вызвали на место полицию.
Правоохранители сейчас обследуют квартиру, а психологи работают с подростками.