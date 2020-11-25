Школьник на Сахалине ранил друга, с которым смотрел мультики и играл в планшет

Школьник из Южно-Сахалинска пришел к однокласснику в гости посмотреть мультики и поиграть в планшет, а потом напал на друга с ножом. Восьмилетнего мальчика экстренно госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Сахалинской области, ЧП произошло вечером 24 ноября. Школьники играли, но в какой-то момент поссорились. Никого из взрослых дома не было. Гость напал на приятеля и нанес ему четыре удара ножом в грудную клетку. Раненого доставили в больницу и прооперировали.

Следственный комитет открыл уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Расследование продолжается.

Региональная прокуратура начала проверку. Ее сотрудники дадут оценку работе сотрудников местной школы, администрации муниципального образования и местному отделению полицию по соблюдению законодательства о профилактике подростковой преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.