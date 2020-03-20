Школьник из Петербурга выстрелил в одноклассника. Оружие он купил в интернете

Подросток из питерской школы решил побаловаться на уроке. Он достал газовый пистолет и наставил его на одноклассника. Теперь хулиганом занялись в МВД.

Все произошло в школе №591, сообщил сайт kp.ru. Во время урока 15-летний парень достал газовый пистолет и выстрелил в соседа по парте. В оружие был заряжен аэрозольный перцовый баллончик. Газ распылился по классу, детей пришлось вывести из кабинета. При этом никто из одноклассников мальчика не пострадал.

Помощь медиков понадобилось самому хулигану. Он страдает сахарным диабетом. Из-за того, что школьник переволновался, у него поднялся сахар в крови.

«По предварительным данным, подросток достал аэрозольное устройство самообороны якобы для фотографии, а выстрел произошел случайно. Данное оружие школьник приобрел через интернет», — заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мама стрелявшего мальчика заявила, что подросток причисляет себя к националистическим группам. Известно, что семья неполная, на учете не состоит. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.