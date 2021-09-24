facebook_pixel
    24 сентября 2021, 11:31

    Власти Балашихи заявили об отсутствии угрозы детям после сообщений о готовящейся стрельбе

    Наза Салех Захи

    В Балашихе прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения об угрозах стрельбы. В администрации округа заявили РИА «Новости», что ситуация под контролем властей, угрозы детям нет.

    Власти Балашихи заявили об отсутствии угрозы детям после сообщений о готовящейся стрельбе

    «Ситуация на контроле, оперативные службы работают», — сказали в администрации Балашихи.

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что полиция Московской области проверяет информацию из социальных сетей об угрозах стрельбы в одной из школ в Балашихе.

    «В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что сейчас в школе проводятся оперативные мероприятия.