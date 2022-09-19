Убившего родителей в Турции россиянина задержали | 360°

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Убившего родителей в Турции россиянина задержали

СМИ: страдающего шизофренией россиянина задержали в Турции после убийства родителей

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Страдающего шизофренией россиянина задержали по подозрению в убийстве родителей в турецкой Анталье. Об этом сообщило интернет-СМИ Mash в Telegram-канале.

Для его задержания турецкие полицейские сформировали специальный отряд. Выловили подозреваемого на улице в районе Докума Кепезского района.

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Сообщается, что после избиения родителей молотком молодой человек душил их проволокой — отец и мать скончались от асфиксии (62-летний мужчина на месте, 64-летняя женщина — в больнице). Затем психически больной вымыл руки и вышел из отеля. Есть информация, что этот человек причастен к похожему убийству, совершенному восемь лет назад.

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Подозреваемого недавно выписали из психиатрической больницы, и семья решила съездить на Средиземное море. Он поругался с родителями, нашел молоток и напал на них. Позднее турист записал на видео признание в убийстве и употреблении запрещенных веществ, а также обвинил отца в побоях и планах вернуть его в стационар.

Турция

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