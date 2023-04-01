Криминал 01 апреля 2023, 16:26 Шизофреник из Алушты убил мать и бабушку — СМИ РЕН ТВ: больной шизофренией житель Алушты убил мать и бабушку РИА «Новости»

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Житель Алушты убил родную мать и бабушку. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным источника, 31 марта страдающий шизофренией 31-летний местный житель подслушал разговор родных. Близкие якобы планировали отправить его в психиатрическую клинику.

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После этого он ночью задушил обеих женщин, а их тела вынес во двор.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Официальной информации от правоохранительных органов по региону о ЧП не поступало.