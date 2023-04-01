01 апреля 2023, 16:26
Шизофреник из Алушты убил мать и бабушку — СМИ
РЕН ТВ: больной шизофренией житель Алушты убил мать и бабушку
Житель Алушты убил родную мать и бабушку. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным источника, 31 марта страдающий шизофренией 31-летний местный житель подслушал разговор родных. Близкие якобы планировали отправить его в психиатрическую клинику.
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После этого он ночью задушил обеих женщин, а их тела вынес во двор.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
Официальной информации от правоохранительных органов по региону о ЧП не поступало.
МВД РФ
Крым
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