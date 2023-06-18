Криминал 18 июня 2023, 11:14 Шестикратно судимого москвича заподозрили в изнасиловании школьницы в парке «Царицыно» Shot: ранее судимого мужчину задержали по подозрению в изнасиловании девочки в Москве Фото: freepik.com

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В Москве полицейские задержали рецидивиста, которого подозревают в надругательстве над ребенком. Нападение на жертву произошло в парке «Царицыно», сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 11-летняя девочка днем гуляла в столичном парке «Царицыно», где ее выследил злоумышленник. Мужчине удалось сбежать с места после преступления. Вечером школьница почувствовала себя плохо, ей вызвали бригаду скорой. Тогда и вскрылась информация про изнасилование. Сейчас ребенок проходит лечение.

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Тем временем сотрудники правоохранительных органов быстро разыскали нападавшего. Главным подозреваемым стал 50-летний житель Западного Бирюлева. Полицейские пришли за ним по месту проживания и задержали. Против него возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Ранее СК возбудил дело против двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки в Москве.