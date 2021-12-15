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    15 декабря 2021, 23:19

    Шестиклассница из Ленобласти хотела продать свои интимные фото. Но ее начали шантажировать

    «Невские новости»: шестиклассница отправила интимные фото за деньги шантажисту

    Арина Бобкова

    12-летняя девочка в Ленобласти отправила неизвестному фотографии интимного характера. В обмен она планировала получить деньги, однако злоумышленник начал ее шантажировать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Мать девочки обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что еще в период осенних каникул девочка познакомилась в чате с мужчиной, которому в последствие отправила интимные фото за вознаграждение.

    Однако вместо денег мужчина начал угрожать ей, требуя новые изображения. Он грозился разослать фото ее знакомым.