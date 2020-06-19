Шестиклассник утонул в пруду на юге Москвы. Спасателей на месте почему-то не оказалось

В водоеме на юге Москвы полицейские обнаружили труп несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Полицейские приехали по вызову днем 18 июня и обнаружили тело подростка. На месте происшествия находилась мать шестиклассника.

Известно, что сотрудники из учреждения «Мосприрода», под чьим контролем находится водоем, не организовали достаточно безопасную зону отдыха. В том числе, они знали, что там где найден труп, нет дежурного спасателя, и не позаботились предупредить отдыхающих о мерах безопасности во время купания.