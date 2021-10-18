Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью — главное

В поселке Сарс в Пермском крае шестиклассник утром принес в школу охотничье ружье, чтобы отомстить сверстникам за травлю. Последние подробности о произошедшем — в прямой трансляции «360».

Ученик завладел ружьем «Сайга», которое его отец хранил дома в сейфе. В школе мальчик успел сделать пару выстрелов. В Сети публиковали фотографию с простреленной дверью в фойе. В МВД заявили, что никто не пострадал. Однако, как сообщали СМИ, одного мальчика все же задело осколком от стекла, когда он поднимался по лестнице. Стекло порезало его ногу, но отмечалось, что травма не тяжелая.

Стрелявшего шестиклассника задержали. Его обезвредила директор школы, которая уговорила мальчика зайти к себе в кабинет.

Отец ребенка, работающий в Челябинске, рассказал, что у мальчика не было доступа к сейфу с ружьем. Мужчина предположил, что сын мог увидеть, куда он прятал ключи. Он также рассказал, что в последнее время мальчик неохотно рассказывал о своих делах. А накануне вечером он не смог до него дозвониться. Все занятия в школе сегодня отменены.