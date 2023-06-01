Криминал 01 июня 2023, 14:03 Шестерым наркоторговцам вынесут приговор в Петербурге

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынесет приговор шестерым участникам группировки, которые сбывали наркотические вещества в особо крупном размере. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, преступную схему по сбыту запрещенных веществ бухгалтер и по совместительству администратор интернет-магазина, а также двое фасовщиков организовали в 2022 году. В Калининграде у них был свой сотрудник.

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Подозреваемые распространяли наркотики с помощью закладок. Им удавалось зарабатывать за месяц по миллиону рублей. Все участники группировки сейчас находятся под стражей.