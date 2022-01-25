Шестерых жителей Иркутской области обвинили в мошенничестве с поставками масок в пандемию

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий.

Следствие установило, что в период с апреля по октябрь 2020 года один из обвиняемых, 35-летний мужчина, привлек к делу еще четвертых человек, а также одну из близких родственниц, которая является должностным лицом в региональном Минздраве. Деятельность велась с целью хищения бюджетных средств, которые в начале пандемии выделили на обеспечение Иркутской области средствами индивидуальной защиты.

Чтобы их действия выглядели законно, злоумышленники заключали муниципальные контракты с медучреждениями и самим областным Минздравом. По этим документам осуществлялись поставки медицинских изделий, которые ранее не прошли регистрацию. Все они сопровождались фиктивными данными о производителях и качестве.

По предварительной оценке, Минздраву региона и другим учреждениям, которые находятся в его ведомстве, причинили ущерб на общую сумму более 90 миллионов рублей. Дело расследовали при участии сотрудников ФСБ и МВД по Иркутской области, а также Следственного комитета по региону. На имущество обвиняемых наложили арест — совокупная стоимость составляет больше 30 миллионов рублей.

Теперь уголовное дело в отношении шестерых обвиняемых направили в Кировский районный суд Иркутска, где оно будет рассматриваться по существу.