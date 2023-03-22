22 марта 2023, 18:14
Шестерых жителей Ангарска осудят за разбойное нападение и кражу
Шестеро жителей города Ангарска Иркутской области предстанут перед судом за избиение мужчины и кражу крупной суммы денег. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
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Компания создала фейковую страницу в соцсети под именем девушки, начала списываться с 39-летним мужчиной и договорилась с ним о встрече. Позже фигуранты дела избили потерпевшего и отобрали у него банковскую карту, с которой впоследствии сняли полмиллиона рублей.
Преступления
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