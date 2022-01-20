Шестерых мигрантов отправят в тюрьму за незаконное пересечение границы Финляндии из Ленинградской области

Шестерым мигрантам вынесли приговор. Они пытались незаконно попасть в Финляндию через границу Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

Мигранты пересекли границу через лес в Ленинградской области. Мужчин задержали и завели уголовное дело. В итоге их приговорили к заключению в колонии от года до двух лет.