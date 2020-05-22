Шестерых боевиков нейтрализовали в Дагестане. Они собирались совершить теракты
Бой в Хасавюртовском районе Дагестана закончен. Об этом сообщили в Национальном террористическом комитете. Шестеро боевиков нейтрализовали.
НАК опубликовал видео с места боя.
«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — заявили в комитете.
Один из силовиков ранен во время спецоперации. Его увезли в больницу. Среди жителей пострадавших нет.
Спецназ нашел бандитов в одном из частных домов, начался штурм. Предположительно, в здании могли находиться четверо преступников. Они выбежали из дома, и бой начался неподалеку в лесном массиве.
Ранее стало известно, что в Дагестане силовики ищут в лесу бандитскую группировку. Об этом заявлял Национальный террористический комитет. Подозреваемые намеревались совершить теракты.