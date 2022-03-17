Шестеро мужчин пойдут под суд за организацию азартных игр в Кемерове

Шестеро жителей Кемерова организовали покерный клуб. Теперь их будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Двое мужчин проводили игры в нежилом доме в Кемерове. У них было несколько сотрудников, которые обслуживали игры. Клуб работал с 2018 по 2022 год, пока его не накрыли полицейские.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в ведомстве.