facebook_pixel
    17 марта 2022, 18:41

    Шестеро мужчин пойдут под суд за организацию азартных игр в Кемерове

    Дарья Морозова

    Шестеро жителей Кемерова организовали покерный клуб. Теперь их будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

    Двое мужчин проводили игры в нежилом доме в Кемерове. У них было несколько сотрудников, которые обслуживали игры. Клуб работал с 2018 по 2022 год, пока его не накрыли полицейские.

    «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в ведомстве.