Шестеро мошенников задержаны в Пензе

Задержаны шестеро жителей Пензы по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, они звонили под видом людей, которые хотят снять жилье. Потом якобы переводили им деньги за аренду, уточнив, что перевели больше указанной суммы. Остаток они просили снять со счета и вернуть. Потерпевшие так и делали, а потом мошенники переводили похищенные средства и обналичивали.

«В ходе следствия ущерб, причиненный одной из потерпевших в размере свыше одного миллиона четырехсот тысяч рублей, возмещен в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.