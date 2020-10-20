Шестеро грабителей в медицинских масках обнесли дом подмосковного бизнесмена на 1,2 миллиона рублей

Шестеро грабителей в медицинских масках связали бизнесмена и его семью в Звенигороде и вынесли имущество и деньги на 1,2 миллиона рублей. Полиция ищет злоумышленников.

Ограбление произошло 15 октября поздно вечером, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. В полицию обратился сам пострадавший бизнесмен 1975 года рождения. Он рассказал, что в его дом проникли грабители в медицинских масках. Дверь была не заперта, дом не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Грабители связали скотчем мужчину, его жену 1975 года рождения и дочь-семиклассницу. Затем злоумышленники с помощью угроз заставили бизнесмена выдать им ключ от сейфа, откуда они достали почти миллион рублей наличными. Также грабители забрали золотую цепочку и три дорогих смартфона, после чего сбежали. Общая сумма ущерба составляет порядка 1,2 миллиона рублей.

Потерпевший сумел выбраться и обратиться в полицию. Следователи собрали отпечатки пальцев, следы материи и обуви, окурок и скотч с места преступления, там же работали кинолог с собакой. Пока злоумышленников найти не удалось. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

В начале октября стало известно об ограблении дома футболиста Криштиану Роналду. Злоумышленник похитил личные вещи спортсмена.